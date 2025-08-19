Agguato a tifosi avellinesi, daspo a 5 sostenitori dell’Ideale Bari

La Polizia ha concluso le indagini sugli episodi di violenza avvenuti il 12 novembre 2023 nell’area di servizio autostradale Murgia Ovest, dove un gruppo di tifosi dell’ASD Ideale Bari aggredì alcuni sostenitori avellinesi in sosta.

Secondo quanto ricostruito, i baresi, di ritorno dalla trasferta di San Severo, giunsero nell’area di servizio a bordo di minivan e auto, con il volto coperto e armati di oggetti contundenti. Circondarono gli avversari, li aggredirono e si impossessarono di sciarpe, felpe e zaini.

L’attività investigativa condotta dalla Digos e dalla Polizia Stradale di Bari, supportata dall’analisi delle immagini di videosorveglianza, ha consentito di identificare cinque responsabili, tutti residenti a Bari e Triggiano, con età compresa tra i 37 e i 48 anni. Uno di loro era già stato destinatario in passato di analogo provvedimento.

Il Questore di Bari ha emesso nei loro confronti cinque provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO), con prescrizioni variabili da tre a sette anni in base alla gravità delle condotte.

I provvedimenti, notificati nei giorni scorsi, mirano a prevenire nuovi episodi di violenza legati al fenomeno del tifo organizzato.

