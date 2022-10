Foggia – Si continua a sparare nel capoluogo dauno. Un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto alla spalla da almeno due colpi di arma da fuoco. Il fatto è accaduto in Viale Europa, nei pressi dell’abitazione della vittima, intorno alle ore 19. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ed i Carabinieri per fare luce sull’accaduto. L’uomo non è in pericolo di vita ed è ricoverato presso il Policlinico Riuniti di Foggia.