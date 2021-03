Un cittadino albanese, classe ’93, è stato ucciso oggi a Bari dopo essere stato colpito da tre colpi di pistola al torace e all’addome, nel quartiere Libertà. I fatti in via Petrelli. Sull’episodio indaga la Polizia, intervenuta dopo la segnalazione dei medici dell’ospedale dove la vittima è deceduta. Ancora ignoto se i fatti siano avvenuti all’interno dell’abitazione o per strada.