CERIGNOLA- Lo avrebbero affiancato a bordo di una moto e uno dei due ha esploso colpi d’arma da fuoco: Giuseppe Russo, pregiudicato 42enne di Cerignola, è stato vittima di un agguato.

È accaduto poco dopo le 20 del 19 luglio in via dell’Immacolata, quando in due a bordo di uno scooter hanno teso un agguato al 42enne ferendolo con colpi d’arma da fuoco all’avambraccio, alla spalla e al torace. Russo è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Tatarella di Cerignola e le condizioni sarebbero gravi. Sul posto gli agenti del locale commissariato e al vaglio degli inquirenti le immagini del sistema di videosorveglianza della zona.