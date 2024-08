Aggressioni a medici, Smi: “Si cambi o costretti a chiedere porto d’armi”

Bari – Costretti a chiedere il porto d’armi o, in alternativa, alle dimissioni in massa: camici bianchi di nuovo in allarme, dopo le aggressioni degli ultimi giorni. Dallo Smi, il sindacato dei medici italiani, Ludovico Abbaticchio rilancia l’appello alla sicurezza degli operatori del settore.

