GALLIPOLI- Non solo urla e schiamazzi, ma anche aggressioni: l’ultimo episodio risale a quella avvenuta in una nota paninoteca di Baia Verde dove alcuni turisti campani e dipendenti del locale sono stati aggrediti.

Per questo motivo, la paninoteca di Baia Verde è stata chiusa per 15 giorni con provvedimento del Questore della Provincia di Lecce. Alcuni dipendenti del locale e i giovani turisti campani hanno riportato 20 giorni di prognosi per la frattura dentaria, con l’estrazione di un dente, ai danni di un giovane avventore e la prognosi di 6 giorni per un altro ragazzo che ha riportato la contusione del gomito sinistro.

Per tali accadimenti che hanno turbato la sicurezza degli avventori e hanno creato allarme per la collettività, visto che il locale era considerato un pericoloso ritrovo della movida giovanile h24, è stato chiuso per 15 giorni con decorrenza immediata.