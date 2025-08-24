Aggressione razzista a Gioia del Colle, il sindaco: “Non accadrà più”

Giovanni Mastrangelo: “Solidarietà al bimbo, un episodio così brutto nella nostra città non c’è mai stato. Ci attiveremo per capire”

Dopo il grave episodio di razzismo che ha visto vittima un bambino di 11 anni a Gioia del Colle, insultato e preso a sputi da un coetaneo poco più grande, è intervenuto il sindaco Giovanni Mastrangelo, che ha espresso la solidarietà della comunità locale.

“È un episodio per il quale ci attiveremo anche come servizi sociali per comprendere come sia potuto accadere in una fascia d’età così giovane che maturasse questa idea di discriminazione. Analizzeremo sicuramente anche il contesto familiare”, ha dichiarato all’Ansa il primo cittadino.

Secondo il racconto del bambino, inizialmente a insultarlo erano stati tre ragazzi, prima che due si allontanassero lasciandolo solo con l’aggressore.

Mastrangelo ha condannato con fermezza l’accaduto definendolo un fatto inedito per la comunità: “Un episodio così brutto, che sfocia in discriminazione, nella nostra città non c’è mai stato. Abbiamo centri di accoglienza con profughi dall’Ucraina e dall’Africa, senza mai alcun problema. Non voglio che Gioia del Colle venga infangata da un singolo episodio”.

Mastrangelo ha anche chiamato personalmente il bambino per esprimere vicinanza: “Si è spaventato, ci è rimasto male. È un bambino dolcissimo e bravo. È stato però contento delle tante manifestazioni di solidarietà ricevute, anche dai suoi compagni di classe”.

