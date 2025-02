Aggressione al personale del Serd di Grottaglie

GROTTAGLIE: Si è presentato al Centro Serd (Servizi pubblici per le dipendenze patologiche dell’Asl) di Grottaglie pretendendo un’ulteriore dose di metadone nonostante ne avesse ritirata una il giorno precedente e al diniego del personale sarebbe andato in escandescenza danneggiando alcuni suppellettili degli uffici e scagliandosi contro gli operatori sanitari.Solo il pronto intervento della guardia giurata ha scongiurato ulteriori conseguenze. Il 40enne si è poi allontanato, ma i poliziotti lo hanno rintracciato poco dopo e denunciato per lesioni e interruzione di pubblico servizio

