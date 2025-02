Aggressione al gioielliere influencer: rinviato a giudizio Danilo Quarto

Danilo Quarto, imprenditore barese nel settore della sicurezza privata ed ex presidente dell’Audace Cerignola, è stato rinviato a giudizio per l’aggressione a Lorenzo Ruzza, gioielliere e influencer noto sui social. Lo ha deciso il gup di Milano, Silvana Pucci, fissando la prima udienza per aprile. Quarto, insieme a Lorenzo Canetoli, dovrà rispondere delle accuse di tentata estorsione e lesioni.

L’episodio risale al maggio 2021, quando Ruzza venne aggredito nel suo negozio di via Cesare Battisti, a Milano. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’imprenditore mentre colpiva la vittima con pugni e testate, probabilmente per costringerlo ad accettare i servizi della sua società di vigilanza. Ruzza, che riportò una prognosi di dieci giorni, si è costituito parte civile nel processo contro Quarto.

