Aggressione al Centro raccolta: “Qui non ci sono telecamere”

BRINDISI – È stato dimesso questa mattina il dipendente di Teknoservice aggredito nella giornata di ieri da due misteriosi uomini. Intanto, spunta un'anomalia: nel centro raccolta non ci sono telecamere. E il Comune lo sapeva.
