Aggressione agente. Interviene Zacheo

Le versioni sono ancora contrastanti. Ma quanto accaduto a Maglie resta un fatto grave, con un agente della polizia locale che denuncia di essere stato aggredito tanto da finire a terra con il volto sull’asfalto e riportando contusioni varie. Se da un lato l’agente ha raccontato di essere stato strattonato da una famiglia di Noha, dall’altro, gli altri protagonisti della vicenda raccontano di aver reagito in quel modo per evitare che l’agente si impossessasse ancora una volta della copia di un Cid relativo ad un incidente avvenuto tra le due parti coinvolte il giorno prima. Resta – le parole del presidente dell’associazione salentina degli agenti di polizia locale, Donato Zacheo – la necessità di non venir mai meno alle regole basilari del rispetto e alla consapevolezza che una divisa rappresenta lo Stato

