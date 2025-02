Aggredita da animali mentre fa jogging a Trani, donna soccorsa dai militari

Andare a fare jogging nella zona capirro di Trani può diventare rischioso se in agguato ci sono animali aggressivi. Una donna 60enne tranese nelle scorse ore è stata assistita dai sanitari dell’Ospedale Bonomo di Andria con delle ferite ai glutei che il 118 ha classificato come possibili morsi di lupo.

Secondo le prime ricostruzioni la donna stava correndo in Via Duchessa d’Andria, nella zona residenziale situata poco distante dal centro cittadino, quando sarebbe stata aggredita da due animali. Ad intervenire per soccorrere la runner, ed un altro corridore che insieme a lei stava cercando di allontanare i due esemplari, sono stati i militari del 9° Reggimento Fanteria dell’Esercito Italiano, che nell’area hanno una zona di esercitazione e poco distante la Caserma Lolli Ghetti dove sono di stanza.

I bianchi fucilieri avrebbero quindi salvato i due corridori dall’attacco degli animali, allertando 113 e 118. Resta quindi da verificare la specie che ha attaccato i due malcapitati, partendo dal referto del 118 che avrebbe individuato nella ferita ai glutei della donna segni compatibili con quelli della dentatura di un lupo.

