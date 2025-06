Bari, aggredisce ragazzo con spranga per strada: preso tunisino

BARI – Paura nella notte al quartiere Madonnella di Bari. Un 21enne sarebbe stato aggredito brutalmente in via Adis Abeba, da un uomo

uomo armato di una spranga di ferro. L’autore del gesto, secondo quanto riferito da testimoni, sarebbe un uomo di origine tunisina che era già stato notato aggirarsi con fare molesto nella zona fin dalla serata precedente, e che è noto agli abitanti del quartiere in quanto darebbe spesso in escandescenze.

Il giovane è stato portato dai sanitari del 118 in ospedale con gravi ferite ma non sarebbe in pericolo di vita. Il tunisino, invece, è stato arrestato dagli uomini della questura di Bari

