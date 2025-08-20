20 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Aggredisce medici, vigilantes e carabinieri al pronto soccorso del Policlinico: fermato 32enne tunisino

Antonella Fazio 20 Agosto 2025
centered image

BARI – Sarebbe arrivato nella notte tra martedì e mercoledì al Policlinico di Bari in evidente stato di ebbrezza e avrebbe iniziato a inveire contro medici e infermieri presenti, oltre a scagliarsi contro i vigilantes con testate e lanciando contro di loro sedie e materiale contaminato preso dai cestini tanto da rendere necessaria l’interdizione dell’area per oltre un’ora. Per questo  i carabinieri del Nor hanno fermato in flagranza di reato un tunisino di 32 anni. Le accuse: interruzione di pubblico servizio, minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Una volta arrivati i militari al pronto soccorso per la fotosegnalazione – dato che privo di documenti -, l’uomo avrebbe tentato la fuga ma sarebbe stato subito bloccato dal vice brigadiere intervenuto contro il quale avrebbe intrapreso una violenta colluttazione con gomitate al ventre e calci alle gambe . Intervenuto il secondo carabiniere e altri due vigilantes, il 32enne sarebbe stato fermato, ammanettato e portato in auto ma anche qui si sarebbe scagliato contro la vettura, ammaccandola. Il tunisino al momento è in stato di fermo in attesa che si esprima l’autorità giudiziaria.

 

About Author

Antonella Fazio

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Barletta, due rapine a mano armata in poche ore: arrestato. 47enne

20 Agosto 2025 Dante Sebastio

Blitz antidroga a Bisceglie: arrestati due uomini e una donna

20 Agosto 2025 Dante Sebastio

Bari, 15 ispettori della polizia di stato assegnati alla Questura

20 Agosto 2025 Antonella Fazio

Nociglia, turista 42enne muore in moto folgorato da un fulmine

19 Agosto 2025 Gloria Roselli

Regionali, vertice Decaro-Emiliano-Taruffi-De Santis: segnali di tregua nel centrosinistra

19 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Bari, le vie Merloni e Viterbo a Japigia nella noncuranza

19 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

potrebbe interessarti anche

Barletta, due rapine a mano armata in poche ore: arrestato. 47enne

20 Agosto 2025 Dante Sebastio

Blitz antidroga a Bisceglie: arrestati due uomini e una donna

20 Agosto 2025 Dante Sebastio

Aggredisce medici, vigilantes e carabinieri al pronto soccorso del Policlinico: fermato 32enne tunisino

20 Agosto 2025 Antonella Fazio

Bari, 15 ispettori della polizia di stato assegnati alla Questura

20 Agosto 2025 Antonella Fazio