Aggredisce medici, vigilantes e carabinieri al pronto soccorso del Policlinico: fermato 32enne tunisino

BARI – Sarebbe arrivato nella notte tra martedì e mercoledì al Policlinico di Bari in evidente stato di ebbrezza e avrebbe iniziato a inveire contro medici e infermieri presenti, oltre a scagliarsi contro i vigilantes con testate e lanciando contro di loro sedie e materiale contaminato preso dai cestini tanto da rendere necessaria l’interdizione dell’area per oltre un’ora. Per questo i carabinieri del Nor hanno fermato in flagranza di reato un tunisino di 32 anni. Le accuse: interruzione di pubblico servizio, minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Una volta arrivati i militari al pronto soccorso per la fotosegnalazione – dato che privo di documenti -, l’uomo avrebbe tentato la fuga ma sarebbe stato subito bloccato dal vice brigadiere intervenuto contro il quale avrebbe intrapreso una violenta colluttazione con gomitate al ventre e calci alle gambe . Intervenuto il secondo carabiniere e altri due vigilantes, il 32enne sarebbe stato fermato, ammanettato e portato in auto ma anche qui si sarebbe scagliato contro la vettura, ammaccandola. Il tunisino al momento è in stato di fermo in attesa che si esprima l’autorità giudiziaria.

