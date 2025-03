Aggredisce l’ex durante il Carnevale: 32enne di Avetrana arrestato

AVETRANA: I carabinieri della Stazione di Avetrana hanno arrestato un 32enne del posto per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa dal reato, minacce e detenzione di armi o oggetti atti ad offendere.

L’uomo, già più volte denunciato dall’ex convivente per maltrattamenti, era destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei abitualmente frequentati.

Durante i festeggiamenti di Carnevale, il 32enne avrebbe notato la donna in strada. Approfittando della folla in maschera e incurante della misura cautelare, si sarebbe avvicinato a lei, aggredendola con schiaffi al volto e strattonandola per i capelli, per poi fuggire grazie all’intervento di alcuni presenti.

I Carabinieri hanno immediatamente avviato le ricerche, rintracciando l’uomo poco dopo mentre passeggiava per le vie del centro. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di due grossi coltelli a serramanico, poi sequestrati.

Fatta salva la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva, l’indagato è stato arrestato e, al termine delle formalità di rito, posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

