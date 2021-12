TARANTO- Si è presentato nel pomeriggio di sabato a casa della ex compagna per discutere ancora della fine della relazione, nonostante lei l’avesse già denunciato per atti persecutori. E allora il pm di turno informato ha emesso un decreto di allontanamento dalla casa familiare.

Ma il 47enne non c’è stato e la notte è ritornato davanti casa della ex, ha citofonato e la donna ha chiamato i carabinieri, poi ha preso un coltello dalla cucina per difendersi ed è andata ad aprire la porta: tempestivo l’intervento dei militari che hanno bloccato l’uomo nel tentativo di aggredire la ex moglie, che ha reagito ferendo lievemente l’ex compagno.

L’episodio si è verificato nella notte tra sabato 11 e domenica 12 dicembre, in via Diego Peluso a Taranto, quando i carabinieri della stazione Salinella sono intervenuti nei confronti di un 47enne, già denunciato in passato dalla sua ex compagna per atti persecutori e per questo sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi da lei frequentati.

Durante l’irruzione dell’uomo, la donna per difendersi da eventuali aggressioni, ha impugnato un coltello da cucina con il quale ha ferito lievemente il presunto stalker alle braccia.

La situazione non è degenerata oltre, solo grazie al tempestivo intervento dei carabinieri che hanno bloccato l’uomo e sono riusciti a tranquillizzare la donna. Dopo gli accertamenti di rito, il soggetto, che nel frattempo è stato medicato da un’ambulanza chiamata dai militari, è stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria sottoposto agli arresti domiciliari.