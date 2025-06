Agenti indagati, UILPA: “No scudi penali, ma nemmeno accuse automatiche”

Gennarino De Fazio: “Servono norme giuste per tutelare chi rischia ogni giorno”

“Suscita sconcerto e anche umana indignazione sapere che gli agenti della Polizia di Stato (commissariato di Grottaglie, ndr), protagonisti della cattura degli autori dell’omicidio del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, siano finiti sotto indagine come atto dovuto per la morte di uno dei criminali coinvolti nella sparatoria”. Così Gennarino De Fazio, segretario generale della UILPA Polizia Penitenziaria, interviene sulla vicenda che ha coinvolto i poliziotti del commissariato di Grottaglie, coinvolti nel conflitto a fuoco in cui è morto Michele Mastropietro, presunto responsabile dell’omicidio del militare dell’Arma.

De Fazio chiarisce che “non si tratta di una contestazione nei confronti della Procura della Repubblica di Taranto né si chiede l’introduzione di scudi penali”, ma sottolinea la necessità urgente di un intervento legislativo: “È auspicabile un quadro giuridico che non imponga obbligatoriamente l’iscrizione nel registro degli indagati per servitori dello Stato, quando mancano elementi oggettivi che ne giustifichino la responsabilità”.

Il segretario generale della UILPA si sofferma in particolare sul fatto che l’indagine sia considerata un atto obbligato solo per consentire agli agenti di nominare avvocati e periti. “Questo meccanismo è paradossale e rischia di apparire come una beffa per chi ogni giorno mette a rischio la propria vita per garantire la sicurezza pubblica”, afferma.

De Fazio ribadisce che non vi sarebbe nulla da eccepire qualora emergessero effettivi profili di responsabilità su cui la magistratura intendesse svolgere accertamenti. “Ma trasformare l’atto dovuto in una forma automatica di indagine – conclude – rischia di compromettere la fiducia delle forze dell’ordine e di creare disaffezione in chi indossa l’uniforme con onore e spirito di servizio”.

Il sindacato UILPA chiede dunque una modifica al codice di procedura penale che mantenga le garanzie difensive, senza però trasformare in indagati i rappresentanti delle istituzioni in assenza di fondate motivazioni.

Una riflessione che si inserisce nel dibattito in corso sulla tutela degli operatori delle forze dell’ordine, in un contesto nazionale reso ancora più delicato dalla tragica morte del brigadiere Carlo Legrottaglie.

