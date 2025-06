Agenti indagati, i legali: “L’atto dovuto tutela, ma il problema è il dopo”

L’avvocato Giorgio Carta: “Giusto indagare, ma poi chi paga? Lo Stato riveda le tutele”

“Il problema non è l’atto dovuto, ma ciò che accade dopo”. Con queste parole, l’avvocato Giorgio Carta, uno dei legali che assiste i due agenti del Commissariato di Grottaglie attualmente indagati per la morte di Michele Mastropietro in un conflitto a fuoco, interviene pubblicamente sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto i due poliziotti, collegata all’omicidio del brigadiere Carlo Legrottaglie, ucciso a Francavilla Fontana pochi giorni fa.

Secondo l’avvocato, l’apertura di un’indagine è un passaggio obbligato nell’iter giudiziario italiano e “tutela gli stessi agenti, permettendo loro di contribuire a far emergere la verità”. Tuttavia, a destare maggiore preoccupazione è quanto avviene una volta chiarite le responsabilità e chiuso il procedimento.

“In molti casi – evidenzia Carta -, il rimborso delle spese legali sostenute dagli agenti prosciolti non è né garantito né integrale. Un paradosso che pesa su chi ha agito per lo Stato”. L’avvocato fa riferimento al decreto sicurezza recentemente approvato, che ha raddoppiato da 5.000 a 10.000 euro l’anticipo massimo per le spese di difesa. Un passo che definisce “apprezzabile, ma non risolutivo”.

Il vero ostacolo, secondo Carta, si presenta nel momento della verifica della congruità delle spese sostenute. “Accade non di rado che le tariffe professionali, anche se allineate alla media, vengano giudicate eccessive e quindi solo parzialmente rimborsate”, denuncia.

Per questo il legale lancia un appello a una profonda revisione del sistema di tutela legale per le forze dell’ordine: “Se davvero lo Stato vuole dimostrare vicinanza a chi lo serve, la copertura delle spese legali non può essere soggetta a sconti o bilanci ragionieristici. È un dovere istituzionale, non un privilegio”.

La posizione dell’avvocato si inserisce nel più ampio dibattito nato in seguito all’indagine avviata dalla Procura di Taranto, che, come previsto dalla legge, ha iscritto nel registro degli indagati i due poliziotti coinvolti nello scontro a fuoco con Mastropietro, ritenuto responsabile della morte del brigadiere Legrottaglie. In attesa degli sviluppi giudiziari, il tema del sostegno concreto agli operatori in divisa torna al centro dell’attenzione.

