BARI – Un grave episodio di violenza ha scosso la città di Bari, quando un agente della polizia locale in borghese è stato aggredito e ferito in via Capruzzi. L’uomo, un cinquantenne che aveva appena terminato il turno di servizio e passeggiava con la moglie e la figlia, è stato riconosciuto e preso di mira da un gruppo di quattro individui.
L’aggressione è avvenuta poco dopo le 20:30, sotto i portici dell’extramurale. Secondo le prime ricostruzioni, un parcheggiatore abusivo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe riconosciuto l’agente. Immediatamente, un gruppo di quattro aggressori ha iniziato a colpirlo con bottiglie di vetro. Nonostante i tentativi di difesa, l’agente ha riportato ferite da taglio al petto e al viso. L’intervento tempestivo di alcuni colleghi della polizia locale, allertati dalla situazione, ha messo in fuga gli aggressori.
Grazie a una rapida attività investigativa, il principale responsabile dell’aggressione, un trentenne straniero, è stato identificato e arrestato poche ore dopo al Molo San Nicola. L’uomo era già noto per la sua attività illecita di parcheggiatore abusivo, spesso fermato dagli agenti in aree come piazza Moro, piazza Umberto e il Molo San Nicola. Tutti gli atti di indagine sono ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria.
L’agente ferito è stato prontamente soccorso e medicato al Pronto Soccorso del Policlinico di Bari, e dimesso con una prognosi di dieci giorni.
L’accaduto ha scatenato la ferma condanna dei sindacati Cisl Fp, Uil Fpl e Csa, che in una nota congiunta hanno espresso profonda indignazione e lanciato un appello urgente al sindaco Vito Leccese.
“Quanto accaduto è di una gravità assoluta”, si legge nella nota. “È inaccettabile che un agente, terminato il proprio turno, non possa circolare liberamente nella sua città con la propria famiglia senza rischiare la vita”. I sindacati chiedono un intervento immediato a tutela degli agenti di polizia locale, quotidianamente impegnati per la pubblica sicurezza.
La richiesta rivolta al sindaco è chiara e perentoria: “Serve un intervento immediato. Gli agenti della Polizia Locale operano in un clima da stato di guerra, senza mezzi, senza protezioni, senza organizzazione. Non è più possibile svolgere servizi di sicurezza urbana e prevenzione senza garanzie. Chi indossa una divisa viene esposto a continui rischi e questo non è più tollerabile”.
I sindacati sottolineano inoltre che non si tratta di un caso isolato: solo un mese fa, sempre al molo San Nicola, un altro vigile urbano era stato aggredito durante un controllo su un parcheggiatore abusivo, evidenziando una situazione di crescente pericolo per chi indossa la divisa.
