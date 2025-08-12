Agea lancia la piattaforma anonima per segnalare frodi in agricoltura

Da oggi la lotta alle frodi nel settore agricolo ha un nuovo strumento: una piattaforma online anonima e sicura per segnalare irregolarità e abusi legati ai fondi della Politica Agricola Comune (Pac).

L’iniziativa, annunciata dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), nasce dalla collaborazione tra Italia e Unione Europea per proteggere i fondi comunitari e assicurare che ogni euro destinato all’agricoltura arrivi a chi ne ha effettivamente diritto.

Attraverso il portale — raggiungibile all’indirizzo https://segnalazioni.agea.gov.it — cittadini, professionisti e operatori potranno inviare segnalazioni in forma completamente anonima, senza fornire dati personali o documenti di identità. Il sistema propone un questionario guidato per descrivere i fatti, con la possibilità di allegare documenti, immagini o video a supporto.

Al termine della procedura, un codice univoco consentirà di monitorare lo stato della segnalazione restando anonimi. Agea garantisce la massima sicurezza: dati criptati, nessun tracciamento e possibilità di accesso anche tramite browser protetti come Tor.

Le segnalazioni saranno esaminate in collaborazione con gli Organismi Pagatori e le Autorità di Polizia Giudiziaria, per individuare eventuali azioni da intraprendere.

“La trasparenza – sottolinea Agea – non è un concetto astratto, ma una pratica quotidiana a tutela degli interessi finanziari dell’Ue e degli interventi della Pac. Con questa piattaforma, chiunque potrà contribuire a difendere l’integrità dei fondi agricoli e dell’intero sistema agricolo italiano”.

