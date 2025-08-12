12 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Agea lancia la piattaforma anonima per segnalare frodi in agricoltura

Dante Sebastio 12 Agosto 2025
Da oggi la lotta alle frodi nel settore agricolo ha un nuovo strumento: una piattaforma online anonima e sicura per segnalare irregolarità e abusi legati ai fondi della Politica Agricola Comune (Pac).

L’iniziativa, annunciata dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), nasce dalla collaborazione tra Italia e Unione Europea per proteggere i fondi comunitari e assicurare che ogni euro destinato all’agricoltura arrivi a chi ne ha effettivamente diritto.

Attraverso il portale — raggiungibile all’indirizzo https://segnalazioni.agea.gov.it — cittadini, professionisti e operatori potranno inviare segnalazioni in forma completamente anonima, senza fornire dati personali o documenti di identità. Il sistema propone un questionario guidato per descrivere i fatti, con la possibilità di allegare documenti, immagini o video a supporto.

Al termine della procedura, un codice univoco consentirà di monitorare lo stato della segnalazione restando anonimi. Agea garantisce la massima sicurezza: dati criptati, nessun tracciamento e possibilità di accesso anche tramite browser protetti come Tor.

Le segnalazioni saranno esaminate in collaborazione con gli Organismi Pagatori e le Autorità di Polizia Giudiziaria, per individuare eventuali azioni da intraprendere.

“La trasparenza – sottolinea Agea – non è un concetto astratto, ma una pratica quotidiana a tutela degli interessi finanziari dell’Ue e degli interventi della Pac. Con questa piattaforma, chiunque potrà contribuire a difendere l’integrità dei fondi agricoli e dell’intero sistema agricolo italiano”.

