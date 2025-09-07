Afragolese, Ciaramella: “Perso con una squadra forte, strada giusta”

Al termine del match perso 2-0 a Fasano, il tecnico dell’Afragolese, Andrea Ciaramella, ha analizzato ko dei suoi:

“È stata una partita difficile, sapendo di affrontare una squadra con qualità importanti. Lo aveva già dimostrato nel pre campionato. Noi abbiamo fatto la nostra partita, cercando di chiudere le linee di passaggio e lo abbiamo ben fatto. Dispiace perché abbiamo preso due gol ingenui, ci hanno condannato. Bisogna essere onesti e dire di aver sfidato una squadra fortissima. È stato un battesimo difficile ma siamo consapevoli che siamo sulla strada giusta”.

