Afghanistan | Welfare diffuso e Comuni, l’appello del Garante Minori

“In Puglia abbiamo 258 Comuni. Se ognuno di loro prendesse in carico una famiglia afghana con minori, o minori in difficoltà, avremmo già dato una grande risposta al concetto valido e concreto dell’assistenza. Del resto, anche l’impegno del Presidente Emiliano è significativo perchè questo tipo di percorso dovrebbe essere preso in considerazione da tutti gli Enti locali”. Così ai nostri microfoni il Garante dei Minori della Regione Puglia, Ludovico Abbaticchio.