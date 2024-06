Affluenza alle urne ore 19.00 per il ballottaggio a Lecce e Copertino si attesta al 30,9% e al 22,88%

Si gioca all’ultimo voto la complicata partita che porterà alla vittoria o decreterà la sconfitta dei candidati che oggi si sfidano al ballottaggio per rivestire la carica di sindaco del Comune di Lecce e di Copertino. Sfida ardua a colpi di litigi e di denunce a quanto pare per campagna elettorale sleale nel capoluogo salentino dove si sfidano in singolar tenzone la candidata di centrodestra Adriana Poli Bortone che insidia il candidato già sindaco di centrosinistra Carlo Salvemini determinato a rimanere in sella a Palazzo Carafa. Il dato dell’affluenza alle urne alle ore 12 del 18,55% si è attestato al 30,9% alle 19.00 di domenica, ma voci di corridoio e quindi non ufficiali riferiscono di una forbice tra il 32% e il 34% ai seggi di Lecce e marine, dove ribolle la sfida tra fazioni agguerrite pronte a chiamare carabinieri ai seggi per denunciare presenze sospette o consigli per il voto prima di entrare nelle urne. Il clima infuocato persiste da giorni a Lecce a suggello di una campagna elettorale ricca di colpi di scena e battute al vetriolo ma di sicuro toccherà l’apice nei momenti che seguono in cui è in ballo una promozione o una sonora bocciatura.

A Copertino dove Vincenzo de Giorgi con la coalizione di centrodestra sfida Antonio Leo candidato del centrosinistra unito, è stata registrata un’affluenza al 22,88% alla 19.00 mentre a mezzogiorno era legata al palo del 13,99%. Un dato molto basso se si considera che al primo turno era del 26, 31%.

I big e gli interessati a uno scranno di palazzo di città chiamano alla carica e invitano a votare e a far votare prima della chiusura dei seggi prevista per domani in questa domenica troppo invitante per andare al mare e immergersi per rinfrescarsi le idee o trovare relax lontano dalle sirene della politica.

