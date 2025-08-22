22 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Affiliato della SCU evade dal carcere: catturato dopo fuga di poche ore

Lorenzo Ruggieri 22 Agosto 2025
Sarebbero state sufficienti poche mosse a Marino Massari, 35enne detenuto presso il carcere di Palmi, in Calabria, per evadere dall’istituto penitenziario e darsi alla fuga. Questo è quanto ricostruito dall’agenzia ANSA, secondo cui l’uomo sarebbe riuscito ad eludere le guardie con poche, semplici manovre e sottrarsi alla detenzione.

Già condannato in via definitiva per armi e droga, Massari è ritenuto un soggetto pericoloso, affiliato alla Sacra Corona Unita e con legami con il clan Strisciuglio di Bari. Pochi mesi fa l’uomo era rimasto coinvolto nell’operazione ‘Vortice Maestrale’, la quale aveva portato alla luce un sodalizio criminale radicato nel capoluogo pugliese.

Nelle scorse ore, però, Massari sarebbe evaso arrampicandosi al muro di cinta del penitenziario, alto quattro metri, facendo scattare la caccia all’uomo. Una fuga durata poche ore: individuato in una strada di Palmi, Massari è stato ricondotto in carcere ponendo fine all’allontanamento.

