Affidata la gestione del Mudit: Taranto si arricchisce di un nuovo polo culturale

Si è conclusa la procedura di affidamento del Polo Culturale Multifunzionale MU.D.I.T., il “Museo degli Illustri Tarantini e Casa di Cesare Giulio Viola”. Con una determina dirigenziale firmata dal responsabile della Direzione Cultura, Sport ed Eventi, dott. Francesco Murianni, il Comune di Taranto ha concesso l’utilizzo del MU.D.I.T. a terzi per sei anni. Questo passo rappresenta un ulteriore avanzamento nell’impegno dell’Amministrazione comunale per promuovere l’arte e valorizzare il patrimonio culturale della città.

Il sindaco Rinaldo Melucci, a margine del provvedimento, ha sottolineato l’importanza del progetto per la comunità tarantina: «Questa iniziativa offre alla nostra città un’opportunità unica per riscoprire e celebrare le eccellenze locali». Il progetto si inserisce nel più ampio processo di rigenerazione urbana delineato dal piano “Ecosistema Taranto”, che mira a trasformare il volto della città.

Il MU.D.I.T., situato nella storica “Masseria Solito” e inaugurato il 24 ottobre di due anni fa, è stato realizzato grazie ai fondi regionali del bando “Community Library”. La struttura offre un percorso interattivo che permette ai visitatori di approfondire la conoscenza dei grandi personaggi tarantini attraverso testi, filmati, suoni e immagini digitali, curati dal Centro Studi Cesare Giulio Viola.

A testimonianza della polifunzionalità del MU.D.I.T., il piano terra ospita una biblioteca, un caffè letterario, un bookshop e una sala multimediale, rendendolo uno spazio aperto a tutti. Il museo sarà accessibile entro la fine di settembre e farà sistema con il prezioso patrimonio della Biblioteca comunale “Acclavio”, un altro importante polo culturale della città.

«Il MU.D.I.T. non è solo un museo, ma un punto di riferimento per cittadini, visitatori e turisti interessati a scoprire chi, con il proprio contributo culturale, ha lasciato un segno nella storia di Taranto», ha aggiunto il sindaco Melucci. «Siamo entusiasti di vedere questa struttura crescere e diventare sempre più un polo di attrazione per gli amanti dell’arte e della cultura».

