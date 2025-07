Aerotech Academy Puglia: primi 9 “diplomati” spiccano il volo nel futuro Aerospaziale

Il 28 luglio scorso è stato un giorno storico per l’innovazione e la formazione in Puglia: nove giovani e promettenti professionisti hanno festeggiato il conseguimento del diploma della prima edizione dell’ Aerotech Academy Puglia.

Questo percorso formativo d’eccellenza, nato nell’innovativo Aerotech Campus di Grottaglie di Leonardo, segna un punto di svolta per il settore aerospaziale italiano, proiettando Grottaglie al centro della scena della formazione tecnologica avanzata.

L’Aerotech Academy non è una novità assoluta: lanciata nel 2020 a Pomigliano (Napoli), ha già un bilancio impressionante di 159 studenti formati, di cui ben 98 sono stati assunti da Leonardo.

La sede pugliese si inserisce in questa scia di successi, e con l’ufficiale apertura delle selezioni per la seconda edizione, offre 20 nuovi posti a neolaureati desiderosi di intraprendere una carriera stimolante nel dinamico mondo dell’aerospazio.

Stefano Bortoli, Managing Director della Divisione Aeronautica di Leonardo, ha espresso con entusiasmo l’importanza di questo traguardo:

“L’Aerotech Academy rappresenta un modello virtuoso di formazione integrata tra industria e università, capace di generare competenze specialistiche fondamentali per affrontare le sfide tecnologiche del futuro.”

Ha inoltre sottolineato come l’Academy sia un “investimento concreto sull’innovazione e sulle persone, che contribuisce allo sviluppo del territorio e al rafforzamento della filiera industriale, creando valore non solo per Leonardo, ma per tutta la Puglia e, ancora, per tutto il sistema Paese.”

