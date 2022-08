GROTTAGLIE – Fino al prossimo 7 ottobre imprese, professionisti e consorzi potranno candidarsi alla progettazione e realizzazione delle infrastrutture che trasformeranno l’aeroporto di Taranto/Grottaglie “Marcello Arlotta” nel ‘Criptaliae Spaceport’, un polo dell’aerospazio e della “New Space Economy” di caratura nazionale e internazionale.

“Fino ad oggi abbiamo agito con prudenza e in nome dell’Italia, per provare a dire la nostra in un contesto europeo e mondiale – ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Ancora una volta abbiamo confermato che le cose si fanno se si ha un’idea politica, perché la tecnologia può persino essere indirizzata e accelerata se hai un’idea chiara dal punto di vista politico. Ci siamo resi conto che questa infrastruttura rappresenta un’occasione imperdibile per il progresso umano e un volano per la nostra regione. Siamo arrivati al bando attraverso un percorso condiviso in cui ci siamo fatti coraggio l’un con l’altro perché di questo si è trattato, fino a quando ci siamo resi conto che l’idea alla quale stavamo lavorando era un’idea vincente che dava un senso compiuto alle cose.”

Lo spazioporto è l’insieme degli impianti e delle attrezzature che servono per il lancio e l’atterraggio di veicoli spaziali, di vettori missilistici per scopi scientifici e militari vede collaborare Aeroporti di Puglia, Regione Puglia e Enac per realizzare nel Sud Italia un centro d’avanguardia, dove coniugare sviluppo, lavoro e innovazione. “Una rampa di lancio per un futuro dove le stelle non saranno più l’orizzonte a cui affidare i propri sogni ma un motivo di crescita, orgoglio e ricchezza per la nostra regione”, ha concluso Emiliano. Il valore dell’appalto per i servizi di ingegneria è di circa 1,5 milioni di euro. Gli interventi oggetto del bando riguardano: il piazzale di sosta dei sistemi veicolo, collegato alla pista di volo; la realizzazione di un hangar polifunzionale per il ricovero, l’assemblaggio e la manutenzione dei sistemi veicolo; la realizzazione di una struttura destinata ad ospitare museo, area eventi e attrazioni a tema; la realizzazione di un edificio multifunzionale destinato ad incubatore di impresa, enti di ricerca e formazione.