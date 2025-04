Aeroporto Taranto-Grottaglie, Lazzàro accusa Emiliano e AdP

Il candidato sindaco del Centrodestra: “Svelare subito il dossier, la Regione Puglia non può naconderlo”

“È intollerabile la carenza di trasparenza mostrata dalla Regione Puglia e da Aeroporti di Puglia riguardo alla gestione dell’Aeroporto Taranto-Grottaglie”. A dichiararlo è Luca Lazzàro, candidato sindaco del Centrodestra per Taranto, commentando la mancata pubblicazione dello studio trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, discusso oggi nella V Commissione.

Secondo Lazzàro, la comunità di Taranto ha pieno diritto a conoscere i contenuti della relazione, ritenuta fondamentale per il futuro dell’aviazione civile e dello sviluppo territoriale. “Aeroporti di Puglia è un ente pubblico e dovrebbe agire ispirandosi alla massima trasparenza. La mancata diffusione del documento solleva il sospetto che si voglia evitare un calo di consenso politico, a danno del diritto dei cittadini a essere informati”, ha aggiunto.

Il candidato ha ribadito come la richiesta di accesso alla relazione sia del tutto legittima, trattandosi di uno studio tecnico e non di un documento coperto da segreto. “Non si comprendono le ragioni di tanta reticenza. Taranto merita rispetto e non può subire simili atteggiamenti”, ha affermato.

Luca Lazzàro ha poi puntato il dito contro i sindaci sostenuti dal Partito Democratico, accusandoli di non aver mai sollevato critiche alla Regione Puglia per non creare difficoltà al presidente Michele Emiliano.

Ribadendo il valore strategico dell’aeroporto “Arlotta” per il rilancio economico e sociale della città, Lazzàro ha assicurato il suo impegno a ottenere chiarezza sulla vicenda, a tutela degli interessi della collettività tarantina.

