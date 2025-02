Aeroporto Taranto, continuità territoriale bloccata: Emiliano sotto accusa

Dopo tre anni di attese e rinvii, la questione della continuità territoriale per l’aeroporto di Taranto-Grottaglie resta in stallo. Il Comitato Pro Aeroporto accusa il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, di non aver ancora avviato l’iter necessario per ottenere il riconoscimento degli OSP (Obblighi di Servizio Pubblico) dal Governo Meloni, rallentando così il processo.

Secondo quanto emerso da un dossier presentato dall’On. Dario Iaia lo scorso gennaio, Emiliano non avrebbe manifestato alcuna intenzione di collaborare con il Ministero dei Trasporti (Mit) già dal 30 maggio 2022. A seguito di queste rivelazioni, il governatore ha commissionato uno “studio informativo” al professor Stefano Paleari, il cui contenuto, tuttavia, rimane ancora sconosciuto e apparentemente scollegato dall’iter per la Conferenza dei Servizi.

Il Comitato Pro Aeroporto, che a gennaio ha formalmente richiesto accesso agli atti presso la Regione Puglia, ha ottenuto conferma che non esiste alcuna manifestazione di interesse ufficiale da parte della Regione per l’aeroporto di Taranto, a differenza di quanto avvenuto per Foggia e Brindisi.

Alla luce di questa situazione, il Comitato chiede all’On. Iaia di intervenire con maggiore decisione affinché il Ministero dei Trasporti assuma direttamente la gestione del procedimento. Se l’iter non verrà sbloccato, la Conferenza dei Servizi prevista potrebbe saltare, compromettendo nuovamente le prospettive di sviluppo per lo scalo tarantino.

“Non possiamo permettere che si continui a giocare sulla pelle dei cittadini di Taranto per fini politici”, ha dichiarato il presidente del Comitato, l’avvocato Walter G. Fischetti.

