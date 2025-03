BRINDISI – “Nonostante le ripetute sollecitazioni” arrivate dal Movimento 5 Stelle e anche da Forza Italia per voce dei parlamentari Mauro D’Attis e Andrea Caroppo, la riduzione del personale dei vigili del fuoco in forza presso l’aeroporto di Brindisi è cosa fatta. Con una nota, i pentastellati Roberto Fusco, capogruppo in consiglio comunale, e Gabriele Malorzo, responsabile sicurezza, parlano di “declassamento dell’aeroporto del Salento di Brindisi”, ma anche di “atteggiamento ostile e nefasto dei ministri dell’Interno e delle Infrastrutture, vista la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale”.

Aeroporto Salento, riduzione Vigili del Fuoco: “Si gioca con la sicurezza”

Per i pentastellati brindisini, “Ormai Brindisi e il Salento, con questo abbassamento di classe aeroportuale, sono condannati a una ulteriore penalizzazione a vantaggio di altri scali aeroportuali. L’aeroporto di Brindisi passa dalla ottava alla settima categoria Icao. Ne consegue anche un ridimensionamento del numero delle unità dei vigili del fuoco che attualmente prestano servizio all’interno dell’aeroporto, il tutto per agevolare le nuove aperture di due aeroporti, Salerno e Foggia, e potenziare quello preesistente di Grottaglie. Si continua a perpetrare per Brindisi e il Salento un danno non solo di immagine, ma anche di natura economica”.

E ancora, “È impensabile equiparare lo scalo brindisino agli altri scali aeroportuali pugliesi, che per storia e flussi di passeggeri sono di gran lunga inferiori. Tutto questo per rispondere alle logiche dei tagli e dei ridimensionamenti delle già precarie e carenti unità dei vigili del fuoco che quotidianamente prestano servizio con grande difficoltà. Qui – chiosano Fusco e Malorzo – si gioca con la sicurezza e il soccorso delle vite umane, e questo non bisogna permetterlo”.

