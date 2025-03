Aeroporto Grottaglie, Stellato: “Aprire ai voli passeggeri, basta rinvii”

“Utilizzare ogni strumento utile per aprire lo scalo di Grottaglie ai voli di linea passeggeri, senza ulteriori indugi”. È l’appello di Massimiliano Stellato, consigliere regionale e presidente del gruppo misto, durante l’audizione in commissione Trasporti sulla questione dell’aeroporto di Taranto.

“La battaglia dei cittadini e dei comitati pro-aeroporto va portata avanti con determinazione, senza rigidità sugli strumenti da adottare”, ha aggiunto Stellato, sottolineando l’imminente consegna ad Aeroporti di Puglia dello studio necessario per avviare la conferenza dei servizi con il Ministero dei Trasporti.

La Regione ha investito importanti risorse per il potenziamento dello scalo, con 10 milioni destinati all’aerostazione e alle infrastrutture. “Ora serve il passo successivo: trasformare questi investimenti in voli di linea e garantire ai cittadini il diritto alla mobilità. Taranto non può più restare ‘a terra’”, ha concluso Stellato.

