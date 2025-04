Aeroporto Grottaglie, Galante critica l’assenza di Aeroporti di Puglia

Il capogruppo del M5S chiede trasparenza sul dossier inviato al MIT: “Basta ritardi, chiediamo risposte immediate”

Durante l’audizione in V Commissione di lunedì 28 aprile, dedicata allo studio sulla continuità territoriale riguardante gli scali di Grottaglie, Brindisi e Foggia, Marco Galante (capogruppo del M5S), uno dei principali promotori dell’iniziativa, ha espresso forte disappunto per l’assenza di Aeroporti di Puglia.

“Dispiace che Aeroporti di Puglia, che ha commissionato il report trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non abbia partecipato alla seduta”, ha affermato Galante ringraziando comunque l’assessora Debora Ciliento per la disponibilità mostrata, pur ritenendo insufficiente la motivazione che impedisce la diffusione del documento fino al pronunciamento del Ministero.

Secondo Galante, è fondamentale che tutti i soggetti coinvolti e l’intera comunità siano messi a conoscenza dei dati contenuti nella relazione. “La pubblicazione dello studio non comprometterebbe in alcun modo le decisioni che si stanno valutando a livello nazionale”, ha sottolineato.

L’apertura dell’aeroporto “Arlotta” ai voli di linea viene considerata dal capogruppo regionale pentastellato una priorità strategica per lo sviluppo della provincia di Taranto, soprattutto in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. In questa ottica, Galante ha ribadito la necessità di comprendere l’indirizzo politico su scala regionale e nazionale, evidenziando l’urgenza di conoscere i contenuti della relazione.

Richiamando quanto già richiesto durante un incontro pubblico a Grottaglie, Marco Galante ha proposto la convocazione di un tavolo di confronto alla Camera di Commercio di Taranto, oltre a sollecitare nuovamente il ministro Matteo Salvini, già più volte interrogato dal senatore Mario Turco, affinché convochi rapidamente la Conferenza di Servizi, come disposto dal Consiglio di Stato.

“Non comprendiamo perché, considerando l’eccellenza delle università pugliesi, si sia preferito affidare la redazione dello studio all’Università di Bergamo e perché non siano stati coinvolti gli enti territoriali e le associazioni di categoria”, ha aggiunto.

Galante ha auspicato inoltre la prossima audizione del professor Paleari, autore del documento, per ottenere risposte su aspetti cruciali, tra cui la considerazione dei contributi pubblici destinati alla fase di avvio operativo. “Seguiamo con attenzione ogni sviluppo perché un futuro diverso per Taranto passa anche attraverso infrastrutture efficienti e moderni collegamenti”, ha concluso.

