Aeroporto di Grottaglie, lunedì 28 aprile audizione in Regione

Lunedì 28 aprile, in V Commissione del Consiglio Regionale della Puglia, si terrà l’attesa audizione sull’aeroporto “Marcello Arlotta” di Taranto-Grottaglie e sullo studio inviato dalla Regione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito alla continuità territoriale degli scali di Taranto, Brindisi e Foggia. L’incontro, sollecitato anche da Marco Galante, capogruppo del Movimento 5 Stelle, mira a fare chiarezza su un tema che da anni solleva l’interesse del territorio ionico.

«L’apertura dell’Arlotta ai voli civili è un tema che i cittadini attendono da troppo tempo – ha dichiarato Galante –. In vista dei Giochi del Mediterraneo 2026 è fondamentale potenziare il sistema dei trasporti e superare l’isolamento infrastrutturale che penalizza Taranto e provincia».

Galante ha ricordato che lo scorso 7 aprile, Debora Ciliento, assessora regionale ai trasporti, ha comunicato l’invio al MIT dell’analisi della domanda e dell’offerta di trasporto aereo per i tre aeroporti minori della Puglia. «Abbiamo letto indiscrezioni di stampa sul contenuto del report – ha aggiunto il consigliere – ma lunedì vogliamo capire, dati alla mano, qual è la posizione della Regione e quali azioni si stanno mettendo in campo».

Durante un recente incontro organizzato dal M5S a Grottaglie, è emersa la proposta di convocare un tavolo tecnico allargato presso la Camera di Commercio di Taranto, oltre a sollecitare il ministro Salvini – interrogato più volte in Senato dal collega Mario Turco – per la convocazione urgente della Conferenza di Servizi, così come disposto dal Consiglio di Stato.

«Vogliamo sapere anche quali risorse intenda stanziare il MIT per garantire il diritto alla mobilità della provincia ionica e delle aree limitrofe. L’impegno per lo scalo di Grottaglie deve unire tutte le forze politiche, per il bene del territorio e delle sue reali prospettive di sviluppo», ha concluso Galante.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author