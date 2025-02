Aeroporto di Grottaglie: attesa per lo studio sui voli civili

Lo scorso 20 gennaio si è tenuta un’audizione sulla possibile apertura dell’aeroporto di Grottaglie ai voli civili. Nel corso della seduta, il Direttore del Dipartimento Mobilità della Regione Puglia ha annunciato un incremento di 6,7 milioni di euro sui fondi di sviluppo e coesione (FSC) destinati allo scalo. Inoltre, ha riferito che si attende la conclusione dello studio commissionato da Aeroporti di Puglia a un esperto del settore, necessario per valutare la fattibilità dell’apertura ai voli di linea.

Una volta completato, il rapporto sarà trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), che dovrà decidere le prossime mosse. Intanto, proseguono i lavori di ammodernamento dell’aeroporto “Arlotta” di Grottaglie, che saranno ultimati prima dei Giochi del Mediterraneo.

Il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera ha sottolineato che, secondo il Presidente di Aeroporti di Puglia, lo scalo è già pronto per accogliere i voli civili qualora vi fosse l’interesse di una compagnia aerea. Per questo, Scalera ha depositato una richiesta di audizione urgente in Commissione Trasporti, chiedendo di convocare il Presidente della Regione Puglia, l’assessore ai Trasporti, il Direttore del Dipartimento Mobilità, il Presidente di Aeroporti di Puglia e il professor Stefano Paleari, autore dello studio.

“Lo sviluppo di Taranto e della sua provincia dipende anche dal potenziamento delle infrastrutture. L’assenza di un aeroporto operativo potrebbe rappresentare un freno alla crescita economica di un territorio ricco di attrattive storiche, culturali e paesaggistiche”, ha dichiarato Scalera.

