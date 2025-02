Aeroporto di Bari, reimpiantati 36 ulivi monumentali

Sono stati reimpiantati, nella mattinata di venerdì 28 febbraio, sulla collinetta del parco pubblico dell’aeroporto Karol Wojtyla, i primi ulivi monumentali provenienti dalle aree interessate dai lavori per il Nodo ferroviario di Bari Sud (tratta Bari Centrale – Bari Torre a Mare). Complessivamente, saranno 36 gli alberi ricollocati grazie a un accordo tra Aeroporti di Puglia e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), con l’obiettivo di preservare e valorizzare il patrimonio naturale del territorio.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Bari Vito Leccese e il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Questi ulivi non sono solo elementi di arredo urbano, ma veri custodi della storia e della biodiversità pugliese. Il nostro impegno è garantire un ambiente più verde e accogliente per i passeggeri”.

L’area individuata permetterà la cura e l’attecchimento degli alberi per tre anni, con Aeroporti di Puglia che si occuperà della manutenzione e sorveglianza, in linea con le Linee guida regionali per la tutela degli ulivi monumentali.

