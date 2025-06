Aeroporto del Salento penalizzato: Mazzotta attacca Regione e AdP

“Presenterò un’interrogazione consiliare per ottenere chiarimenti immediati e chiedere conto di queste scelte pro Bari”

“Sullo scalo del Salento non si vola: Regione e AdP lo penalizzano”. È questa la dura accusa lanciata da Paride Mazzotta, presidente del gruppo consiliare di Forza Italia in Consiglio regionale, che in una nota punta il dito contro la strategia adottata da Aeroporti di Puglia e dalla Regione Puglia in merito al potenziamento dei collegamenti aerei.

Secondo Mazzotta, la conferma di questa linea politica arriva dalle dichiarazioni dell’amministratore delegato di Volotea, che avrebbe riferito come il presidente di AdP Antonio Vasile abbia chiesto l’aumento dei voli solo per lo scalo di Bari, escludendo Brindisi dalle rotte in espansione.

“Puntare tutto su Bari significa tagliare fuori il Salento da ogni sviluppo aereo in una scelta gravissima che mina il diritto alla mobilità dei cittadini e danneggia un territorio a forte vocazione turistica”, ha dichiarato Mazzotta. A sostegno della denuncia, il consigliere azzurro ha evidenziato il divario numerico tra i due scali: 80 collegamenti internazionali da Bari contro soli 12 da Brindisi.

Una situazione che, secondo Mazzotta, potrebbe compromettere ulteriormente la competitività del Salento, proprio mentre il territorio si prepara ad affrontare la stagione estiva. “Presenterò un’interrogazione consiliare per ottenere chiarimenti immediati e chiedere conto di queste scelte che penalizzano l’intera provincia”, ha annunciato.

