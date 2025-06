Aeroporto del Salento, Di Donna: “Vasile privilegia Bari e affossa Brindisi”

Il capogruppo consiliare di Forza Italia al Comune di Brindisi: “Ci prendono in giro, vogliamo una gestione squilibrata degli scali”

“Basta prese in giro, Aeroporti di Puglia sta penalizzando gravemente lo scalo di Brindisi a vantaggio di Bari”. È la denuncia di Nicola Di Donna, capogruppo consiliare di Forza Italia al Comune di Brindisi, che attacca duramente Antonio Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, in merito alla gestione degli aeroporti pugliesi.

Secondo quanto dichiarato da Di Donna, a confermare le scelte discriminatorie sarebbe stato direttamente il CEO della compagnia Volotea, il quale, in una recente intervista, avrebbe affermato che le richieste per nuove tratte da attivare in Puglia sono arrivate esclusivamente per l’aeroporto di Bari, su indicazione di Aeroporti di Puglia. Una rivelazione che, per Forza Italia, certifica l’intenzione di marginalizzare lo scalo di Brindisi, già penalizzato da anni in termini di rotte e investimenti.

“Il fatto che da Bari partano ben 80 collegamenti internazionali e da Brindisi solo 12 è il sintomo di una gestione squilibrata e inaccettabile – spiega Di Donna -. Così si sta condannando il Salento a una morte economica lenta”.

Il consigliere evidenzia anche un possibile conflitto di interessi, sostenendo che Vasile, in qualità di imprenditore del settore turistico e ricettivo, avrebbe un interesse diretto nel concentrare i collegamenti sul capoluogo regionale.

Di Donna accusa inoltre la Regione Puglia, azionista di maggioranza di Aeroporti di Puglia, di non intervenire a tutela dello scalo brindisino: “Complice la Regione, Vasile sta escludendo Brindisi da qualsiasi progetto di sviluppo aeroportuale. È ora che i territori reagiscano”.

Forza Italia chiede un cambio di passo e un riequilibrio nelle politiche di sviluppo del traffico aereo regionale: “Una contrazione dei voli da Brindisi significa danni enormi per l’economia del Salento. Non si può più tacere, bisogna agire subito”.

