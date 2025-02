Aeroporto del Salento, D’Attis e Caroppo contro la riduzione dei vigili del fuoco

Il possibile trasferimento di dodici vigili del fuoco dall’aeroporto del Salento a quelli di Foggia e Salerno ha acceso il dibattito politico. Il segretario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis, e il deputato Andrea Caroppo hanno espresso forte contrarietà alla misura, annunciando un confronto diretto con il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per scongiurare la riduzione del personale.

La questione nasce da un decreto che prevede il trasferimento di otto vigili del fuoco e quattro graduati attualmente in servizio presso lo scalo di Brindisi. Questa decisione, secondo i parlamentari di Forza Italia, potrebbe compromettere la sicurezza e l’efficienza dell’aeroporto del Salento, penalizzando un’infrastruttura strategica per il territorio.

D’Attis e Caroppo hanno ribadito che nessun aeroporto dovrebbe essere penalizzato da una ridistribuzione delle risorse, sottolineando la necessità di individuare soluzioni alternative che non riducano il livello di sicurezza operativa. “La nostra richiesta non contempla il sacrificio di alcuno scalo”, hanno dichiarato, esprimendo la volontà di trovare un compromesso che garantisca un equilibrio tra le esigenze dei diversi aeroporti.

Forza Italia ha confermato di essere in contatto con il Ministro Piantedosi per affrontare la questione e valutare possibili alternative. Il partito si è impegnato a monitorare l’evolversi della situazione e a difendere gli interessi del territorio pugliese, affinché l’aeroporto del Salento non subisca conseguenze negative.

Nelle prossime ore, i rappresentanti politici continueranno il dialogo con il Viminale per evitare il trasferimento del personale e garantire che la sicurezza aeroportuale resti una priorità assoluta. Il tema, intanto, resta al centro del dibattito politico regionale, con il rischio di un impatto significativo sulla funzionalità dello scalo brindisino.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts