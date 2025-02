Aeroporto Brindisi: incontro su continuità territoriale, ‘più voli e meno costosi’

Brindisi potrà contare su più voli e a prezzi più bassi. E’ il risultato della continuità territoriale per l’aeroporto del Salento ratificata dal Governo grazie all’ emendamento in Legge di Bilancio dei deputati Mauro D’Attis e Andrea Caroppo. Da qui l’esigenza di mettere attorno ad un tavolo istituzioni categorie produttive per programmare una strategia comune di sviluppo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author