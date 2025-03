Aeroporto Brindisi declassato, Stefanazzi: “Marchionna accusi Piantedosi non AdP”

Sulla questione del declassamento dell’aeroporto di Brindisi si accende lo scontro politico. Claudio Stefanazzi, deputato salentino del Partito Democratico, attacca duramente il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, accusandolo di difendere il Governo nazionale a discapito dei cittadini.

“Difende il Governo invece di tutelare la città”

«Da settimane Marchionna cerca di nascondere le responsabilità del Governo Meloni e del Ministro Piantedosi, indossando l’elmetto e difendendoli a ogni costo. Oggi tenta di scaricare la colpa su Aeroporti di Puglia, accusata di aver fornito i dati richiesti a ENAC e al Ministero dell’Interno. Ma la firma sul decreto resta quella della destra di Governo, e il sindaco di Brindisi sembra non riuscire ad accettare questa realtà”, dice Stefanazzi.

L’invito a protestare con il PD

Il deputato dem invita Marchionna a unirsi alla protesta: “Se davvero intende difendere l’aeroporto di Brindisi, si unisca a noi e chieda un ripensamento al ministro Piantedosi, che sta consapevolmente penalizzando lo scalo del Salento. Tutto il resto è solo fumo negli occhi degli elettori e il triste epilogo di una lunga parabola politica”.

La polemica resta accesa

Il declassamento dello scalo brindisino resta un tema caldo per il territorio, con il PD che chiama in causa direttamente il Governo e invita i rappresentanti locali del centrodestra a non sottrarsi alle responsabilità, schierandosi apertamente per la difesa del Salento.

