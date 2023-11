Aeroporto Bari: due nuovi voli per Stoccolma e Copenaghen

A solo un anno dall’atterraggio in Puglia con il collegamento per Oslo, la compagnia aerea Norwegian rilancia da Bari con due nuove rotte per Stoccolma e Copenaghen.

Dalla prossima estate, quindi, saranno tre i Paesi scandinavi direttamente collegati dalla compagnia low cost Norwegian con il capoluogo pugliese. Già dal 4 maggio, e sino a metà novembre, sarà operativo il volo settimanale (il sabato) tra Bari e Stoccolma al quale, dal 22 giugno, si aggiungerà quello bisettimanale per Copenaghen (mercoledì e sabato). Il volo per Oslo, invece, sarà operato il giovedì e il sabato.

“Continua con successo l’espansione diAeroporti di Puglia verso il mercato scandinavo – ha dichiarato il presidente Antonio Maria Vasile -. Un successo che condividiamo anche con la Regione Puglia e che è perfettamente in linea con gli obiettivi fissati dalla Società nel Piano Strategico. L’obiettivo è quello di ampliare l’offerta per la Summer 2023 e offrire ai passeggeri un sempre più ampio network internazionale. L’operatività dei collegamenti di Norwegian sino a novembre inoltrato rappresenta un’ottima notizia che soddisfa le esigenze di destagionalizzazione dell’offerta turistica. Con questi nuovi voli, peraltro, si rafforza la collaborazione con una compagnia che in poco tempo si è dimostrata un partner commerciale affidabile e di prestigio per qualità ed efficienza dei servizi offerti. Il mio invito è a cogliere sin da ora questa nuova opportunità, acquistando i biglietti”.

“Con queste nuove rotte siamo pronti a soddisfare la crescita della domanda di collegamenti verso i Paesi Scandinavi per la prossima stagione estiva. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri a bordo dei nostri aeromobili e favorire così sia l’incoming facendo volare pugliesi a Stoccolma,Copenaghen e Oslo, sia l’outgoing verso Bari e la Puglia”, ha dichiarato il Chief Commercial Officer di Norwegian, Magnus Thome Maursund.

