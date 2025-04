Aeroporto Arlotta, il M5S incalza: “Taranto non può restare isolata”

Una nuova assemblea pubblica per chiedere con forza l’apertura dell’aeroporto “Arlotta” ai voli di linea. Si è tenuto giovedì 17 aprile, nella sala consiliare del Comune di Grottaglie, l’incontro promosso dal Movimento 5 Stelle, al quale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, del mondo sindacale e delle associazioni locali.

Tra gli intervenuti, Mario Turco, vicepresidente M5S, Annagrazia Angolano, candidata sindaca di Taranto, esponenti UILM, FIOM, FIM, CISL Trasporti e referenti di comitati civici come il “Pro Aeroporto” e il “Tarentum Forum”. Moderato dalla consigliera Giusi Cassese, il dibattito ha evidenziato la frustrazione per la mancata convocazione della conferenza di servizi, più volte sollecitata in Parlamento dal senatore Turco senza ricevere risposta dal ministro Salvini.

Angolano ha sottolineato la necessità di colmare il grave isolamento infrastrutturale che penalizza Taranto, soprattutto in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. Critiche sono state mosse anche allo studio recentemente trasmesso dalla Regione Puglia al Ministero dei Trasporti, giudicato opaco e privo di condivisione con il territorio.

Al termine dell’assemblea, è stata approvata all’unanimità la proposta di convocare un tavolo di confronto presso la Camera di Commercio di Taranto, socia di Aeroporti di Puglia, per sollecitare la conferenza di servizi e valutare la possibilità di redigere uno studio indipendente di fattibilità sull’apertura ai voli civili.

Il M5S ha ribadito il proprio impegno affinché il territorio venga ascoltato e coinvolto nelle scelte strategiche per il suo futuro.

