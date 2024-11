Aeroporti Puglia, Vasile: ‘Investimenti per oltre 500 mln, nessun conflitto tra scali’

“Gli aeroporti pugliesi non andranno mai in conflitto tra loro. Foggia e Grottaglie andranno a pieno regime gradualmente”. Il Presidente di aeroporti di Puglia Antonio Vasile illustra ad Antenna Sud le linee guida che accompagneranno gli oltre 500 milioni di euro stanziati per il potenziamento degli scali pugliesi.

