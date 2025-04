Aeroporti di Puglia: “Impegno concreto per lo scalo di Grottaglie”

AdP replica alle critiche: “Lavori in fase avanzata e secondo cronoprogramma. Aeroporto strategico, ora trattative per lo sviluppo futuro

Dopo le recenti dichiarazioni circolate sui media circa una presunta scarsa attenzione verso lo sviluppo dell’aeroporto di Grottaglie, Aeroporti di Puglia interviene per chiarire la situazione. Secondo la società, i lavori sullo scalo procedono regolarmente e a ritmo sostenuto, in linea con il cronoprogramma previsto. Una serie di immagini scattate nella mattinata di martedì 29 aprile testimoniano l’avanzamento degli interventi.

AdP sottolinea l’impegno costante, condiviso con l’Assessorato regionale ai Trasporti della Regione Puglia, per restituire piena operatività a una struttura strategica non solo per il territorio jonico, ma anche a livello nazionale, essendo il primo spazioporto in Italia.

In parallelo all’attività infrastrutturale, sono in corso colloqui commerciali con un importante operatore internazionale. Le trattative, avviate nella giornata di ieri, potrebbero portare allo sviluppo di nuove attività operative all’interno dello scalo.

In merito alla possibilità di attivare collegamenti commerciali, Aeroporti di Puglia richiama l’attenzione sui primi risultati dello studio affidato al professor Stefano Paleari, relativo alla continuità territoriale. Secondo le analisi preliminari, non è da escludere l’inclusione di Grottaglie tra gli aeroporti idonei a beneficiare delle misure previste, con potenziali ricadute positive sulla mobilità dei cittadini e sull’economia locale.

La società chiarisce inoltre di non voler interferire con le valutazioni del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, cui spetta ogni decisione in merito. È lo stesso MIT a ricordare, rispondendo a un’istanza del Comitato “Pro Aeroporto di Taranto Grottaglie”, che qualsiasi progetto di oneri di servizio pubblico (OSP) necessita di una valutazione preliminare approfondita. Tale processo deve includere, tra gli altri elementi, lo studio della domanda potenziale sulle rotte interessate e il dimensionamento del servizio proposto.

In questo scenario, Aeroporti di Puglia ribadisce la necessità di un approccio prudente e responsabile, per non compromettere gli sforzi compiuti finora e garantire risultati concreti a beneficio della collettività.

Lo scalo di Grottaglie continua così a rappresentare un tassello fondamentale all’interno delle strategie di rilancio del sistema aeroportuale regionale, in linea con gli obiettivi nazionali di mobilità sostenibile e accessibile. Il lavoro quotidiano di AdP e della Regione testimonia la volontà di trasformare le progettualità in realtà operative.

