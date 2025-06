Aeroporti di Puglia entra in Confindustria Taranto: nasce l’intesa strategica

Aeroporti di Puglia (AdP) ha ufficializzato il proprio ingresso in Confindustria Taranto, rafforzando un dialogo già attivo con l’associazione guidata da Salvatore Toma. Un passo definito “fondamentale” dallo stesso presidente degli industriali, che ha evidenziato il valore strategico dell’intesa per il futuro della mobilità sostenibile, dell’innovazione tecnologica e dello sviluppo infrastrutturale nel territorio ionico.

Il presidente di AdP, Antonio Maria Vasile, ha sottolineato l’importanza del percorso condiviso anche in vista dell’ammodernamento dell’Aeroporto Arlotta, i cui lavori stanno procedendo rapidamente in previsione della primavera 2026, quando Taranto ospiterà i Giochi del Mediterraneo.

Lo scalo jonico, ha ricordato Toma, è sempre più proiettato a diventare un polo logistico integrato per il trasporto merci via aerea, con l’ambizione di affermarsi come primo aeroporto full cargo del Sud Italia. L’Arlotta è stato inoltre individuato come infrastruttura nazionale per lo svolgimento di operazioni suborbitali e come test-bed per la mobilità innovativa.

“Con l’ingresso di Aeroporti di Puglia – ha dichiarato Toma – Confindustria Taranto punta a concretizzare la filiera dell’aerospazio, già da tempo presente nella nostra agenda strategica, attraverso nuove sinergie per lo sviluppo industriale e la nascita di imprese innovative”.

