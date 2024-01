Aeroporti di Puglia, da maggio 2024 nuovo volo Bari-Ginevra

A partire dal 4 maggio 2024, easyJet opererà un nuovo collegamento da Ginevra per l’aeroporto di Bari. Lo comunica Aeroporti di Puglia con una nota.

La rotta avrà due frequenze settimanali (martedì e sabato) nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre, mentre dal 26 giugno al 30 agosto ci saranno tre voli settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì).

Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, ha evidenziato l’importanza del mercato svizzero e la forte domanda di connessioni, sottolineando i benefici per le comunità locali. Il volo è già in vendita e rappresenta un’opportunità per i pugliesi residenti in Svizzera e per coloro che desiderano visitare il Paese.

