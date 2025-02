Aeroporti di Puglia, +13,3 percento passeggeri nei tre scali

BARI – A gennaio il totale passeggeri in arrivo e partenza negli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, è stato di 593.301, con un incremento del 13,3% rispetto allo stesso mese del 2024 quando il totale era stato di 523.808 passeggeri. Lo comunica in una nota Aeroporti di Puglia. Nell’aeroporto del capoluogo pugliese i passeggeri sono stati 419.576, pari al + 15,1% rispetto ai 364.437 del 2024. Il traffico di linea nazionale ha registrato un incremento dell’8,7%, mentre i 183.214 passeggeri di linea internazionale hanno determinato una crescita del 23,6% rispetto ai 148.201 passeggeri dello scorso anno. A gennaio nell’aeroporto del Salento di Brindisi ci sono stati 168.229 passeggeri, il +7,3% rispetto ai 156.816 di gennaio 2024. Se il traffico di linea nazionale, con 146.287 passeggeri, tra arrivi e partenze, ha registrato un + 5,8% rispetto allo scorso anno, il traffico di linea internazionale, con 20.921 passeggeri, si è attestato a un +16,4% rispetto a gennaio 2024. Più che raddoppiati, comunicano da Aeroporti di Puglia i passeggeri in arrivo e partenza dal “Gino Lisa” di Foggia: 2.555 nel gennaio 2024, 6.496 nel mese di gennaio 2025, pari al +154,2%.

