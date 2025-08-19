Aeronautica: volo salvavita da Perugia e Brindisi per donna di 47 anni

Una donna di 47 anni è stata trasferita d’urgenza dall’ospedale di Perugia a quello di Brindisi grazie a un volo sanitario effettuato dall’Aeronautica Militare. La missione, richiesta dalla Prefettura umbra, ha visto l’impiego di un jet G-650 del 31° Stormo, decollato intorno alle 19.30 da Perugia e atterrato dopo circa un’ora nello scalo pugliese.

Il trasferimento, autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, rientra tra le attività della flotta di Stato gestita per garantire interventi rapidi in caso di emergenze sanitarie.

Le operazioni di volo sono state coordinate dalla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha monitorato ogni fase per assicurare la massima efficacia e tempestività.

Dopo lo sbarco della paziente nella struttura sanitaria di destinazione, il velivolo ha fatto rientro a Ciampino per riprendere il servizio di prontezza operativa.

