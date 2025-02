Adulti Digitali, il Prof. Paolo Farina illustra il progetto

Il progetto “Adulti Digitali” si articola in tre percorsi formativi, che si terranno in Campania e in Puglia, per qualificare i partecipanti in ambiti cruciali del digitale. Il primo corso, incentrato sulle competenze digitali di base, è finalizzato all’apprendimento delle principali tecnologie informatiche e al conseguimento della certificazione EIPASS. Il secondo, Digital Marketing, prepara professionisti nella gestione di strategie di marketing online, mentre il terzo, Audiovisual Specialist, offre formazione avanzata nella produzione e gestione di contenuti multimediali.

Nel tg di Antenna Sud il prof Paolo Farina del centro provinciale adulto digitale della Bat

