Adriatic Cup, il signore delle nevi Kristian Ghedina tra i piloti dell’edizione 2023

Maestro delle piste innevate fino al 2006, pilota di motonautica da qualche anno. Il leggendario Kristian Ghedina tra i piloti protagonisti dell’Adriatic Cup, evento organizzato dal Circolo Nautico Porta d’Oriente in collaborazione con FIM e UIM con il sostegno di enti ed associazioni locali, in corso di svolgimento nel porto interno ed esterno di Brindisi.

Ghedina, che ha ritrovato in mare l’adrenalina che aveva lasciato sulla neve, gareggia per il campionato europeo, UIM Offshore Championship class 3D, e per quello italiano, Italian Championship, e lo fa in coppia con il campione del mondo in carica, Gianpaolo Montavoci a bordo di “Marco”, l’imbarcazione rossa numero D- 69. Lo special guest dell’edizione 2023 sarà a vostra disposizione questa sera, al pari degli altri piloti, tra le 18:00 e le 20:00 orario di apertura dei paddock al pubblico. Parteciperà, inoltre, alla Boat Parade, in programma sabato nel porto interno alle ore 18:00. Sarà possibile assistere a questo spettacolo, che precederà la scattante gara di Speed Run (18:30- 19:00), dal lungomare Regina Margherita.

